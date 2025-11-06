Ричмонд
Губернатор Тюменской области открыл новую школу в деревне Большой Краснояр

В деревне Большой Краснояр Ярковского муниципального округа Тюменской области Александр Моор открыл новую школу. Учебное заведение, рассчитанное на 60 учеников, построено по программе замены деревянных школ. Об этом сообщает глава региона в своем telegram-канале.

Школа полностью подготовлена для современного учебного процесса.

«Поздравил с новосельем учеников и педагогов деревни Большой Краснояр Ярковского муниципального округа. Школа рассчитана на 60 учеников», — отметил губернатор в посте.

Здание школы полностью укомплектовано для современного учебного процесса. В нем расположены просторные классы, спортивный зал, столовая и медицинский блок.

Новая школа стала частью масштабной программы по замене старых деревянных школ в регионе. За последние десять лет подобные проекты были построены более чем в двадцати населенных пунктах Тюменской области.