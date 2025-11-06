В Госдуму внесут проект об ограничении числа сим-карт для мигрантов

Депутаты считают, что два абонентских номера — это достаточный ресурс для абсолютного большинства честных пользователей. Они подчеркнули, что, как правило, одной сим-карты достаточно для личных нужд, а при необходимости отдельного служебного (рабочего) номера второй карты вполне хватит, и лимит в два номера позволяет учесть потребности тех, кому действительно требуется отдельный номер для работы или других целей.