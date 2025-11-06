Ричмонд
В Госдуму внесут проект об ограничении числа сим-карт для мигрантов

«Новые люди» внесут в Госдуму проект об ограничении числа сим-карт для мигрантов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ограничить количество сим-карт для мигрантов — не более двух на человека, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Антон Ткачев, Владимир Плякин, Дмитрий Певцов, Алексан Демин и Георгий Арапов.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 45.1 Федерального закона “О связи” и снизить максимальный лимит абонентских номеров, регистрируемых на одного иностранного гражданина, с 10 до 2», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

В документах отмечается, что это изменение направлено против злоупотреблений и закрытия лазеек, при этом не создавая чрезмерных неудобств для добросовестных пользователей.

Ограничение в две сим-карты в одни руки для иностранных граждан, по мнению авторов, существенно осложнит деятельность мошеннических структур, а также практически исчезнет возможность легально накопить под одним именем большое количество телефонных номеров.

Депутаты считают, что два абонентских номера — это достаточный ресурс для абсолютного большинства честных пользователей. Они подчеркнули, что, как правило, одной сим-карты достаточно для личных нужд, а при необходимости отдельного служебного (рабочего) номера второй карты вполне хватит, и лимит в два номера позволяет учесть потребности тех, кому действительно требуется отдельный номер для работы или других целей.