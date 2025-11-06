Закуска из СССР, сводившая с ума: Готовим те самые острые и ароматные фаршированные помидоры

Для этой закуски нам понадобятся плотные зелёные томаты в стадии «молочной» спелости. У них хрустящая мякоть, равномерный светло-зелёный или белёсо-зелёный цвет, иногда с молочным или желтоватым оттенком, а ещё они отлично сохраняют форму при заливке рассолом. Фаршировать удобнее плоды среднего размера и округлой формы.