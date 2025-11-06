Росавиация ограничила полеты в аэропорт Иваново

Срочная новость.
Введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Иваново.
Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
