Росавиация ограничила полеты в аэропорт Иваново

Введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Иваново.

Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Срочная новость.

