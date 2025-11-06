Россиянин в Таиланде столкнулся с большими проблемами из-за курения электронной сигареты: что ему грозит

В Таиланде действует запрет на курение электронных сигарет. Забыв об этом, гражданин России совершил правонарушение. Его быстро задержали. Об инциденте оповестила лидер группы волонтеров в Таиланде и администратор нескольких русскоязычных пабликов Светлана Шерстобоева, цитирует РИА Новости.