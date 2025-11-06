Ричмонд
Россиянин в Таиланде столкнулся с большими проблемами из-за курения электронной сигареты: что ему грозит

В Таиланде арестовали россиянина из-за курения электронной сигареты.

Источник: Комсомольская правда

В Таиланде действует запрет на курение электронных сигарет. Забыв об этом, гражданин России совершил правонарушение. Его быстро задержали. Об инциденте оповестила лидер группы волонтеров в Таиланде и администратор нескольких русскоязычных пабликов Светлана Шерстобоева, цитирует РИА Новости.

Туриста, как утверждает спикер, задержали в храме. Волонтер уточнила, что россиянин плохо знает иностранные языки и законы Таиланда.

«Российский турист был задержан полицией в Бангкоке во время организованного группового посещения буддийского храма Ват Канлаянамит Ворамахавихан после того, как закурил электронную сигарету», — поделилась Светлана Шерстобоева.

Тем временем граждан РФ предупредили о скорой эпидемии гриппа. Вирус начнет буйствовать уже в течение нескольких недель. Пик наступит после новогодних праздников.