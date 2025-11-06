Месси может перейти в турецкий «Галатасарай»

Ранее появлялась информация о заинтересованности Месси в переходе в саудовский клуб для поддержания формы перед чемпионатом мира, однако сделка не состоялась. Напомним, что в конце октября 38-летний футболист продлил соглашение с «Интер Майами» до 2028 года.