Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия

Американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости проведения тестирования ядерного оружия в США. По его мнению, стоит испытать его как можно скорее. Об этом Дональд Трамп уже распорядился. Он отдал соответствующей приказ Министерству войны.
Президент США подчеркнул, что испытания будут проводиться «на равных» с другими странами. По его мнению, именно Америка является величайшей ядерной державой.
Дональд Трамп при этом ранее заявил, что Россия, Китай и США намерены разоружиться. Он отметил, что соответствующий план уже разрабатывают.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше