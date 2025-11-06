Ричмонд
Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил, что США должны провести ядерные испытания «на равных» с другими странами.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости проведения тестирования ядерного оружия в США. По его мнению, стоит испытать его как можно скорее. Об этом Дональд Трамп уже распорядился. Он отдал соответствующей приказ Министерству войны.

Президент США подчеркнул, что испытания будут проводиться «на равных» с другими странами. По его мнению, именно Америка является величайшей ядерной державой.

Дональд Трамп при этом ранее заявил, что Россия, Китай и США намерены разоружиться. Он отметил, что соответствующий план уже разрабатывают.

