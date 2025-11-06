Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США

Дональд Трамп дал указание Минобороны безотлагательно начать проведение испытаний ядерного вооружения «на равных условиях» с другими государствами. Кроме того, президент отметил, что Соединенные Штаты обладают более значительным ядерным арсеналом по сравнению с другими странами. Об этом глава Белого дома заявил в социальных сетях.