Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США

Дональд Трамп дал указание Минобороны безотлагательно начать проведение испытаний ядерного вооружения «на равных условиях» с другими государствами. Кроме того, президент отметил, что Соединенные Штаты обладают более значительным ядерным арсеналом по сравнению с другими странами. Об этом глава Белого дома заявил в социальных сетях.

Срочная новость.

