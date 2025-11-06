Ричмонд
Выяснилось, сколько объектов осталось ВС РФ до полной зачистки Купянска

На правом берегу Купянска российской армии нужно провести зачистку приблизительно 130 строений для окончательного контроля над городом. Об этом ТАСС сообщил командир штурмового отряда.

