Выяснилось, сколько объектов осталось ВС РФ до полной зачистки Купянска

Срочная новость.
На правом берегу Купянска российской армии нужно провести зачистку приблизительно 130 строений для окончательного контроля над городом. Об этом ТАСС сообщил командир штурмового отряда.
