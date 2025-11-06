Ричмонд
Названы сроки полного освобождения Купянска

Бойцы западной группировки войск готовы полностью освободить Купянск в течение ближайших семи дней. Об этом ТАСС сообщил командир штурмового подразделения.

