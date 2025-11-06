Прокуратура Кургана взыскала крупную сумму с дроппера за телефонное мошенничество

По данным УМВД России в регионе, в 2025 году жители области потеряли более 275 миллионов рублей в результате различных афер, включая схемы с обещаниями государственных выплат. Прокуратура города активизировала работу по защите интересов потерпевших через гражданские иски о взыскании неосновательного обогащения.