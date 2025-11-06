Паром seabridge отправился из Трабзона в Сочи впервые за 14 лет

Впервые за последние 14 лет из турецкого города Трабзон в Сочи отправился пассажирский паром. Об этом стало известно в среду, 5 ноября.
Судно Seabridge, вмещающее до 450 человек и 20 фур или 200 легковых автомобилей, начало свой путь в 21:10 по московскому времени. Ожидается, что время в пути до Сочи составит 12 часов.
На борту первого рейса находится 20 пассажиров. Компания-перевозчик Liderline предложила пассажирам, купившим билеты на «самолетные» кресла, пересесть в каюты. Изначально запуск новой паромной линии планировался на 29 октября, но был перенесен на неделю из-за шторма.
В неделю планируется два рейса. Стоимость билетов начинается от 55 долларов, при этом действуют скидки на первые путешествия. Расплатиться на борту можно будет рублями в кафетерии и ресторане. Хотя первоначально сообщалось о возможности перевозки автомобилей, генеральный директор ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян уточнил, что перевозка машин в ближайшее время не планируется.
Паром Seabridge, построенный в Италии в 1991 году и прошедший реновацию в 2024 году, оборудован всеми необходимыми спасательными средствами. Потенциальные пассажиры проявляют интерес к рейсам, особенно на ноябрь и декабрь, в том числе для поездок на праздники. Интерес к новому маршруту проявляют как граждане России, так и Турции. Ранее паромная линия между Сочи и Трабзоном действовала с 1993 по 2011 год, передает РИА Новости.
