Паром seabridge отправился из Трабзона в Сочи впервые за 14 лет

Паром Seabridge, построенный в Италии в 1991 году и прошедший реновацию в 2024 году, оборудован всеми необходимыми спасательными средствами. Потенциальные пассажиры проявляют интерес к рейсам, особенно на ноябрь и декабрь, в том числе для поездок на праздники. Интерес к новому маршруту проявляют как граждане России, так и Турции. Ранее паромная линия между Сочи и Трабзоном действовала с 1993 по 2011 год, передает РИА Новости.