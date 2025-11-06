Ричмонд
Мельниченко: в Пензенской области введен план «Ковер»

В Пензе и области ввели план «Ковер». Сейчас в регионе установлены временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

В Пензе и области ввели план «Ковер». Сейчас в регионе установлены временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.