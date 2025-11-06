В Кремле высказались об угрозе ядерной войны, как во времена Карибского кризиса

Срочная новость.
Нынешняя ситуация в мире не приблизилась к угрозе ядерного конфликта больше, чем это было в период Карибского кризиса октября 1962 года. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
