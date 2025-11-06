В ОП РФ хотят ввести маткапитал на третьего ребёнка не менее 1 млн рублей

Россияне должны получать маткапитал на третьего ребёнка, причём размер выплаты не должен быть меньше 1 млн рублей. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Я бы предложил фактически удваивать материнский капитал при рождении второго ребенка. А вот на третьего ребенка его увеличить существенно», — сказал Рыбальченко ТАСС, добавив, что в 16 регионах РФ при рождении третьего ребёнка выплачивается 1 млн рублей, но на федеральном уровне такой программы пока нет.
Накануне в Госдуме предложили выдавать семейную ипотеку под обязательство родить ребенка.
Также сообщалось, что в Госдуме хотят поднять порог нуждаемости для пособий одиноким родителям. Депутаты предложили закрепить статус одинокого родителя независимо от пола, так как в РФ много отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Кроме того, депутаты предложили автоматически ставить новорожденных в очередь в детсад.