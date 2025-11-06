В ОП РФ хотят ввести маткапитал на третьего ребёнка не менее 1 млн рублей

«Я бы предложил фактически удваивать материнский капитал при рождении второго ребенка. А вот на третьего ребенка его увеличить существенно», — сказал Рыбальченко ТАСС, добавив, что в 16 регионах РФ при рождении третьего ребёнка выплачивается 1 млн рублей, но на федеральном уровне такой программы пока нет.