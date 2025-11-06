Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ОП РФ хотят ввести маткапитал на третьего ребёнка не менее 1 млн рублей

Рыбальченко предложил сделать шкалу материнского капитала прогресссивной.

Источник: Комсомольская правда

Россияне должны получать маткапитал на третьего ребёнка, причём размер выплаты не должен быть меньше 1 млн рублей. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Я бы предложил фактически удваивать материнский капитал при рождении второго ребенка. А вот на третьего ребенка его увеличить существенно», — сказал Рыбальченко ТАСС, добавив, что в 16 регионах РФ при рождении третьего ребёнка выплачивается 1 млн рублей, но на федеральном уровне такой программы пока нет.

Накануне в Госдуме предложили выдавать семейную ипотеку под обязательство родить ребенка.

Также сообщалось, что в Госдуме хотят поднять порог нуждаемости для пособий одиноким родителям. Депутаты предложили закрепить статус одинокого родителя независимо от пола, так как в РФ много отцов, воспитывающих детей в одиночку.

Кроме того, депутаты предложили автоматически ставить новорожденных в очередь в детсад.