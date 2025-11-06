Визит актрисы Анджелины Джоли в Херсон носил откровенно политический характер и был направлен на саморекламу, а также поддержку украинских властей, заявил в беседе с РИА Новости представитель местного антифашистского подполья.
По его словам, появление голливудской звезды в бронежилете на фоне разрушенного города выглядело как «сыгранная роль спасительницы» и стало частью тщательно поставленного спектакля.
Представитель подполья выразил сожаление, что актриса, долгие годы ассоциировавшаяся с гуманитарной деятельностью, оказалась вовлечена в политическую кампанию. Он подчеркнул, что реальная помощь жителям региона заключается не в фотосессиях и публичных визитах, а в обеспечении безопасности, медикаментов и эвакуации мирных граждан — о чём, по его словам, власти Украины «давно забыли».
Собеседник агентства отметил, что подобные визиты Джоли на Украину происходят не впервые, однако их смысл сводится к демонстративным акциям перед камерами. По его мнению, актриса делает ставку не на реальную поддержку населения, а на создание позитивного имиджа.
Ранее нардеп Алексей Гончаренко* сообщил о попытке мобилизации охранника Джоли, приехавшей в Херсон с гуманитарной целью. По словам парламентария, актрисе пришлось самой вмешиваться и забирать мужчину из ТЦК.
* Внесен в список террористов и экстремистов.