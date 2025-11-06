Представитель подполья выразил сожаление, что актриса, долгие годы ассоциировавшаяся с гуманитарной деятельностью, оказалась вовлечена в политическую кампанию. Он подчеркнул, что реальная помощь жителям региона заключается не в фотосессиях и публичных визитах, а в обеспечении безопасности, медикаментов и эвакуации мирных граждан — о чём, по его словам, власти Украины «давно забыли».