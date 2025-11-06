Эпштейн мог сдать Трампа и выйти из тюрьмы: почему финансист отказался

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн мог выйти на свободу в 2019 году. Ему предложили дать показания против президента США Дональда Трампа. Так Джеффри Эпштейн мог покинуть колонию. Однако он не пошел на сделку, пишет The New York Post.
Газета отмечает, что такой информацией обладал сокамерник бизнесмена Николас Тартальоне. Он заявил, что с предложением о сдаче Дональда Трампа к финансисту обратились федеральные прокуроры. Бизнесмен должен был свидетельствовать о причастности президента США к своему делу.
«Эпштейн сказал мне, что главный прокурор Морин Коми заявила, что ему не нужно ничего доказывать, пока люди президента Трампа не смогут это опровергнуть», — указал Николас Тартальоне.
Бывшего британского принца Эндрю вновь «ославили». Модель, состоящая с ним в связи, рассказала, что член королевской семьи продемонстрировал ей свои скрытые фантазии во время одного из торжеств.