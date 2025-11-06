Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эпштейн мог сдать Трампа и выйти из тюрьмы: почему финансист отказался

NYP узнала, что Эпштейну предлагали дать показания против Трампа за свободу.

Источник: Комсомольская правда

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн мог выйти на свободу в 2019 году. Ему предложили дать показания против президента США Дональда Трампа. Так Джеффри Эпштейн мог покинуть колонию. Однако он не пошел на сделку, пишет The New York Post.

Газета отмечает, что такой информацией обладал сокамерник бизнесмена Николас Тартальоне. Он заявил, что с предложением о сдаче Дональда Трампа к финансисту обратились федеральные прокуроры. Бизнесмен должен был свидетельствовать о причастности президента США к своему делу.

«Эпштейн сказал мне, что главный прокурор Морин Коми заявила, что ему не нужно ничего доказывать, пока люди президента Трампа не смогут это опровергнуть», — указал Николас Тартальоне.

Бывшего британского принца Эндрю вновь «ославили». Модель, состоящая с ним в связи, рассказала, что член королевской семьи продемонстрировал ей свои скрытые фантазии во время одного из торжеств.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до сексуального преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван сексуальным преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше