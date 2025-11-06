Politico: ЕС намерен ограничить выдачу шенгенских мультивиз россиянам

Ранее онлайн-сервис для поиска и бронирования туров Onlinetours назвал самую частую причину отказа в визе россиянам. Ею стал недостаточный доход — с этим столкнулись 18 процентов заявителей, опрошенных экспертами. 15 процентов респондентов заявили, что им не давали визу из-за ошибок в документах.