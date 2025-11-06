Politico: ЕС намерен ограничить выдачу шенгенских мультивиз россиянам

Европейский союз готовится к ужесточению визовых правил для граждан России, планируя в большинстве случаев прекратить выдачу многократных шенгенских мультивиз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
Согласно данным издания, внедрение новых правил планируется уже на текущей неделе. Уточняется, что россияне смогут получать только однократные визы для въезда в шенгенскую зону, однако, исключения возможны по гуманитарным причинам или для лиц, имеющих гражданство стран ЕС.
Тем не менее, отмечается, что выдача виз остается в компетенции национальных правительств, поэтому Еврокомиссия не сможет ввести полный запрет на въезд для российских туристов, говорится в статье.
В апреле сообщалось, что Польша и Чехия хотят ограничить российским дипломатам свободное перемещение по Шенгенской зоне Евросоюза. По мнению зарубежных журналистов, российские консульства по всей Европе якобы часто обеспечивают «контрразведывательное прикрытие для диверсантов».
Ранее онлайн-сервис для поиска и бронирования туров Onlinetours назвал самую частую причину отказа в визе россиянам. Ею стал недостаточный доход — с этим столкнулись 18 процентов заявителей, опрошенных экспертами. 15 процентов респондентов заявили, что им не давали визу из-за ошибок в документах.