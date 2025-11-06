Ричмонд
Болид или комета? В небе над Москвой заметили яркую вспышку вечером 5 ноября

Над Москвой и областью вновь заметили летящий болид.

Источник: Комсомольская правда

Москвичи и жители области делятся в социальных сетях фото и видео необычного явления — в небе сгорел яркий объект. Это произошло около 22.20 в среду 5 ноября.

Светящийся болид прочертил в небе яркий след, распался на части и сгорел. Некоторые очевидцы считают, что над российской столицей наблюдали комету, другие отдают предпочтение версиям о метеорите или сгоревшем в атмосфере космическом мусоре.

Напомним, утром 27 октября также некий объект пролетел на высоте 60−100 км, примерно в 450−500 км к северу от Москвы, со скоростью около 20 км/с. Его свечение было зелёного цвета. После этого Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) закрыло доступ к информации об астероиде 2025 US6. Специалисты выдвигали версию, что объект мог быть китайским спутником, попытка вывести который на орбиту ранее не увенчалась успехом.

Тем временем в новгородских лесах начинается метеоритная лихорадка: ищут обломки загадочного тела, пролетевшего над Москвой.

Где искать фрагменты метеора, заснятого в Москве, читайте здесь на KP.RU.