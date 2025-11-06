Болид или комета? В небе над Москвой заметили яркую вспышку вечером 5 ноября

Напомним, утром 27 октября также некий объект пролетел на высоте 60−100 км, примерно в 450−500 км к северу от Москвы, со скоростью около 20 км/с. Его свечение было зелёного цвета. После этого Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) закрыло доступ к информации об астероиде 2025 US6. Специалисты выдвигали версию, что объект мог быть китайским спутником, попытка вывести который на орбиту ранее не увенчалась успехом.