Зафиксирован второй крупный выброс солнечной плазмы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«На Солнце только что произошел второй крупный выброс плазмы в космос. Вспышечное событие имеет балл M8.65. Максимум зарегистрирован в 01:07 по московскому времени», — говорится в сообщении в телеграм-канале лаборатории.
По словам ученых, вторая вспышка последовала за первой со скоростью около 1 000 км в секунду и была более крупной и быстрой, чем предыдущая. «По Земле оно ударит в пятницу сразу вслед за первым, которое догонит и частично поглотит по дороге», — добавили в лаборатории.
Ученые отметили, что финальный прогноз на геомагнитные бури будет пересчитываться и в окончательном виде появится только в ночь на пятницу.