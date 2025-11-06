Во всем мире начал стремительно дорожать один вид мяса

«Стоимость говядины в мире впервые в истории превысила семь долларов за килограмм на фоне проблем у крупнейших производителей. Цены на говядину растут уже пятый месяц подряд, в октябре они прибавили еще 3% по сравнению с предыдущим месяцем и 17% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.