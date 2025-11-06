В Госдуме рассказали о новых штрафах для владельцев земельных участков

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В России с 1 марта 2026 года владельцам земельных участков может грозить штраф до 700 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон, который обязывает владельцев земельных участков в РФ принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, которые наносят ущерб окружающей среде. Колунов отметил, что в настоящее время борьба с произрастанием сорных растений регулируется только в отношении сельскохозяйственных земель.
«С 1 марта 2026 года правообладатели любых земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение данных обязательств будет грозить штраф, соразмерный штрафу за невыполнение владельцами сельскохозяйственных угодий мероприятий по их защите от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями (статья 8.7 КоАП РФ). Для физических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей», — сказал Колунов.
Парламентарий отметил, что регионы смогут самостоятельно определить размеры штрафов. Кроме того, власти субъектов РФ смогут установить собственный перечень таких растений.
«Все для того чтобы защитить землю и ее плодородие, направить людей на поддержание земель, которыми они владеют или арендуют, в должном состоянии», — заключил он.