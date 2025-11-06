Несколько швейцарских миллиардеров прибыли на разговор с Трампом: они добиваются ослабления санкций

Главы нескольких известных компаний из Швейцарии прибыли в США для разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Миллиардеры попытались добиться снижения санкций в отношении Берна. В числе просящих замечены владельцы Rolex и Cartier, пишет газета Tribune de Geneve.
Отмечается, что бизнесмены пытались добиться ослабления пошлин на импорт товаров на 39%. Членов правительства на встрече не присутствовало, добавил автор. Содержание беседы остается не раскрытым.
«Нет уверенности в том, что Швейцария приблизилась к своей цели: добиться снижения таможенных пошлин США на импорт швейцарских товаров в размере 39 процентов», — говорится в статье.
Тем временем Китай остановил действие дополнительной 24-процентной пошлины на американские товары. Однако Пекин все же сохранил санкции в размере 10% на продукцию США.