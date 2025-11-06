Новый имидж Влада Топалова впечатлил Сергея Лазарева

Напомним, в сентябре телеведущая Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями в третий раз. У них родился сын. При этом пара уже воспитывает двух сыновей — Михаила и Мирослава. Регина и Влад часто делятся моментами из семейной жизни в социальных сетях, оставаясь одной из самых открытых пар в российском шоу-бизнесе.