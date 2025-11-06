Новый имидж Влада Топалова впечатлил Сергея Лазарева

Восторг в комментариях к фото выразил и бывший партнёр Топалова по дуэту «Smash!!» Сергей Лазарев.
«Как тебе круто с длинными волосами», — отметил он.
В другом комментарии Лазарев отправил три красных сердца, что, вероятно, касалось всех троих на фотографии.
Топалов и Лазарев работали вместе в дуэте «Smash!!». Однако в 2006 году они разошлись из-за разногласий и разных музыкальных предпочтений. Со временем артисты восстановили связь.
Напомним, в сентябре телеведущая Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями в третий раз. У них родился сын. При этом пара уже воспитывает двух сыновей — Михаила и Мирослава. Регина и Влад часто делятся моментами из семейной жизни в социальных сетях, оставаясь одной из самых открытых пар в российском шоу-бизнесе.
