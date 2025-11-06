В Курганском перинатальном центре приняли рекордное число родов

Рекордный показатель октября отражает позитивные демографические тренды в Курганской области. Ранее проведенное социологическое исследование выявило, что решение о рождении детей зависит прежде всего от уверенности в собственных силах и партнере, а также от качества медицинского обслуживания, что подтверждается растущим числом рожениц старше 40 лет и увеличением многодетных семей в регионе.