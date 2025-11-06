Землю ожидает сильная геомагнитная буря 7 ноября из-за вспышки на Солнце

В лаборатории не исключают, что это событие может быть лишь первым из серии мощных взрывов. Общий прогноз на ближайшую неделю выглядит неблагоприятным, так как на восточном краю Солнца наблюдаются множественные центры активности, усиливающие свое влияние на Землю. Ученые надеются, что запасы «вспышечной энергии» на Солнце иссякнут, что позволит вернуться к более оптимистичным сценариям, говорится в сообщении.