Землю ожидает сильная геомагнитная буря 7 ноября из-за вспышки на Солнце

Земля готовится к столкновению с сильной геомагнитной бурей в пятницу, 7 ноября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Причиной стал крупный выброс солнечной плазмы, который произошел 5 ноября. По прогнозам ученых, ожидаются бури уровня G3-G4, что классифицируется как «сильные» или «очень сильные».
Согласно предварительным моделям, выброс плазмы достигнет Земли к полудню 7 ноября. Ученые отметили, что уровень солнечной активности в последнее время значительно возрос, и риски для планеты сохранятся не менее 10 дней. Всплеск активности обусловлен выходом на видимую сторону Солнца нескольких крупных групп пятен.
В лаборатории не исключают, что это событие может быть лишь первым из серии мощных взрывов. Общий прогноз на ближайшую неделю выглядит неблагоприятным, так как на восточном краю Солнца наблюдаются множественные центры активности, усиливающие свое влияние на Землю. Ученые надеются, что запасы «вспышечной энергии» на Солнце иссякнут, что позволит вернуться к более оптимистичным сценариям, говорится в сообщении.
5 ноября сообщалось, что на Солнце зафиксировали вторую за сутки вспышку предпоследнего класса.