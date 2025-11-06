В Госдуме рассказали о размере пенсии в 2026 году

«Средний размер начисленной страховой пенсии в РФ по старости по состоянию на 1 июля 2025 года для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. Следовательно, после индексации на 7,6% её размер увеличится до 27 788,8 рубля», — сказала Стенякина.