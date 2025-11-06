Ричмонд
В ГД решили по-новому разобраться с самокатчиками

В Государственной думе подготовлены новые правила, регламентирующие использование электросамокатов. По словам заместителя руководителя фракции «Новые люди» Сарданы Авксентьевой, законодательство, касающееся средств индивидуальной мобильности СИМ), нуждается в дальнейшем совершенствовании.

В Госдуме готовят новые правила езды на электросамокатах.

В Государственной думе подготовлены новые правила, регламентирующие использование электросамокатов. По словам заместителя руководителя фракции «Новые люди» Сарданы Авксентьевой, законодательство, касающееся средств индивидуальной мобильности СИМ), нуждается в дальнейшем совершенствовании.

«Партия “Новые люди” разрабатывает инициативу, направленную на повышение организованности и безопасности передвижения на электросамокатах. Предложение предусматривает законодательное требование к застройщикам включать в проекты новых жилых кварталов велосипедные дорожки, предназначенные для пользователей СИМ, в том числе курьеров служб доставки и владельцев самокатов», — пояснила «Известиям» Авксентьева.

Как сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству сенатор Артем Шейкин, партия «Единая Россия» продолжает деятельность по формированию комфортной инфраструктуры для электросамокатов. Она включает обустройство специализированных велосипедных дорожек и полос.

Тем временем представители ЛДПР выступают с предложением ввести обязательное страхование гражданской ответственности для владельцев СИМ. Соответствующий законопроект находится в разработке.

Ранее в комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК предложили выдавать самокатчикам права категории «М» по упрощенной схеме. Введение водительского удостоверения повлечет за собой и возложение соответствующей ответственности на пользователя.

