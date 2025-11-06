Российский клеточный препарат от рака молочной железы прошел первые испытания

«Лаборатория иммунной инженерии Сеченовского университета совместно с лабораторией молекулярной иммунологии НИИ фундаментальной и клинической иммунологии успешно завершили испытания на лабораторных моделях первого в России клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы. В основе разработки лежит передовой метод TCR-T-терапии, который позволяет находить клетки с молекулами-мишенями в организме человека. В перспективе ученые смогут использовать эту технологию для разработки препаратов для лечения других онкозаболеваний», — говорится в сообщении.