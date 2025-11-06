Крупный выброс солнечной плазмы мчится к Земле со скоростью 1000 км/с

Выброс на Солнце 6 ноября. Видео © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Максимальную вспышку зафиксировали в 01:07 по московскому времени. Всего произошло две вспышки подряд. Первая имела уровень M8.65. Второе облако оказалось ещё более крупным и быстрым.
«По Земле оно ударит в пятницу сразу после первого, которое догонит и частично поглотит по дороге», — указано в сообщении лаборатории.
Финальный прогноз по геомагнитным бурям представят только в ночь на пятницу. По предварительной информации, в лаборатории не исключают высший уровень магнитных бурь G5.
Напомним, до этого красивую вспышку на Солнце сняли накануне, 5 ноября. Вспышка уровня M7.4, зафиксированная в 14:19 по мск, затронет Землю краем плазменного облака в ночь с пятницы на субботу.