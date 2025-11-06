Denik N заявил о завершении собрания Палаты в Чехии и возможной отставке кабмина

В Чехии во главе угла стоит вопрос об отставке действующего кабинета министров. Недавно завершилось учредительное собрание Палаты депутатов парламента. Теперь ожидается отставка правительства во главе с премьером Петром Фиалой, пишет портал Denik N.
Соответствующее решение должен принять президент Чехии Петр Павел. При этом премьер страны и члены правительства будут исполнять свои обязанности до назначения нового кабинета министров, говорится в статье.
Решающее заседание по этому вопросу пройдет 6 ноября. В этот же день может появиться информация об отставке кабмина.
В Чехии также создали коалицию, в которую вошли три партии. Они выступают против оказания помощи Украине. В то же время партии-партнёры заявили о приверженности дипломатической поддержке Киева для урегулирования конфликта.