Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Denik N заявил о завершении собрания Палаты в Чехии и возможной отставке кабмина

В Чехии прошло заседание Палаты депутатов, в ближайшее время ожидается отставка правительства страны.

Источник: Комсомольская правда

В Чехии во главе угла стоит вопрос об отставке действующего кабинета министров. Недавно завершилось учредительное собрание Палаты депутатов парламента. Теперь ожидается отставка правительства во главе с премьером Петром Фиалой, пишет портал Denik N.

Соответствующее решение должен принять президент Чехии Петр Павел. При этом премьер страны и члены правительства будут исполнять свои обязанности до назначения нового кабинета министров, говорится в статье.

Решающее заседание по этому вопросу пройдет 6 ноября. В этот же день может появиться информация об отставке кабмина.

В Чехии также создали коалицию, в которую вошли три партии. Они выступают против оказания помощи Украине. В то же время партии-партнёры заявили о приверженности дипломатической поддержке Киева для урегулирования конфликта.