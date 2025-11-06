Кому нужны межнациональные конфликты и уроки истории: заявления Путина на Совете по межнациональной политике

«Идеология агрессивной русофобии направлена против всех народов нашей страны, потому что без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой России», — заявил Путин. Глава государства добавил, что столь же необходимы языки и обычаи каждого народа страны.