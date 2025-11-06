Суд рассмотрит апелляционную жалобу по делу Монеточки*

Российская певица Монеточка* заочно обвиняется по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Защита исполнительницы подала в суд апелляционную жалобу. Об этом свидетельствуют материалы по делу певицы, пишет РИА Новости.
Соответствующая жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом 12 ноября. Стоит напомнить, что Монеточка* объявлена в международный розыск. Она дважды за год нарушила порядок деятельности иноагента.
«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба», — говорится в материалах суда.
Стало также известно, что супруга Леонида Гозмана*, арестованная по делу о нелегальной перевозке культурных ценностей, покинула территорию России. Она выехала к мужу в Израиль.
*- признаны иностранными агентами на территории РФ.