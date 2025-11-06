Ричмонд
Суд рассмотрит апелляционную жалобу по делу Монеточки*

Защита Монеточки* обжаловала решение суда о заочном аресте певицы.

Источник: Комсомольская правда

Российская певица Монеточка* заочно обвиняется по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Защита исполнительницы подала в суд апелляционную жалобу. Об этом свидетельствуют материалы по делу певицы, пишет РИА Новости.

Соответствующая жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом 12 ноября. Стоит напомнить, что Монеточка* объявлена в международный розыск. Она дважды за год нарушила порядок деятельности иноагента.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба», — говорится в материалах суда.

Стало также известно, что супруга Леонида Гозмана*, арестованная по делу о нелегальной перевозке культурных ценностей, покинула территорию России. Она выехала к мужу в Израиль.

*- признаны иностранными агентами на территории РФ.