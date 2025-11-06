На Камчатке за сутки зафиксировали 25 афтершоков

У берегов Камчатки за последние сутки зафиксировано 25 афтершоков магнитудой до 6,4, один из которых ощущался в населённых пунктах. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю в официальном Telegram-канале.
Сутками ранее в регионе зарегистрировали 44 подземных толчка, пять из которых ощутили жители Петропавловска-Камчатского и Елизово. Спасатели уточнили, что все зафиксированные колебания имели магнитуду от 3,5 до 6,4.
На Камчатке продолжается постоянный мониторинг сейсмической и вулканической активности, которая усилилась после мощного землетрясения 30 июля. По данным учёных, из вулкана Крашенинникова произошёл пепловый выброс, однако в населённых пунктах края пеплопады не наблюдались.
Ранее на Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,2, а также четыре не ощущаемых в населенных пунктах афтершока.