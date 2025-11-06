Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке за сутки зафиксировали 25 афтершоков

Из вулкана Крашенинникова произошёл пепловый выброс.

Источник: Аргументы и факты

У берегов Камчатки за последние сутки зафиксировано 25 афтершоков магнитудой до 6,4, один из которых ощущался в населённых пунктах. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю в официальном Telegram-канале.

Сутками ранее в регионе зарегистрировали 44 подземных толчка, пять из которых ощутили жители Петропавловска-Камчатского и Елизово. Спасатели уточнили, что все зафиксированные колебания имели магнитуду от 3,5 до 6,4.

На Камчатке продолжается постоянный мониторинг сейсмической и вулканической активности, которая усилилась после мощного землетрясения 30 июля. По данным учёных, из вулкана Крашенинникова произошёл пепловый выброс, однако в населённых пунктах края пеплопады не наблюдались.

Ранее на Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,2, а также четыре не ощущаемых в населенных пунктах афтершока.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше