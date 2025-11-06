Движение оптимизировано на четырех перекрестках в Подмосковье

Так, на 55 км Каширского шоссе в селе Шебанцево округа Домодедово провели модернизацию светофора и перенастроили его, чтобы повысить пропускную способность. Модернизацию и перенастройку светофора, разделив транспортные потоки, провели в Подольске на пересечении ул. Горького и ул. Московская — здесь также устроили пешеходный переход и добавили пешеходную фазу.