Движение оптимизировано на четырех перекрестках в Подмосковье

В Московской области оптимизировали движение на четырех перекрестках, сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

«Специалисты Мосавтодора и Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на четырех перекрестках. В Домодедово и Подольске модернизировали светофоры, а Мытищах и Чехове — установили новые светофорные объекты», — говорится в сообщении.

Так, на 55 км Каширского шоссе в селе Шебанцево округа Домодедово провели модернизацию светофора и перенастроили его, чтобы повысить пропускную способность. Модернизацию и перенастройку светофора, разделив транспортные потоки, провели в Подольске на пересечении ул. Горького и ул. Московская — здесь также устроили пешеходный переход и добавили пешеходную фазу.

Два новых светофора установили у остановки «Пироговский теннисный клуб» на ул. Совхозная в дер. Пирогово округа Мытищи и на пересечении ул. Вересковая и ул. Кулаковской Горки в дер. Гришенки округа Чехов.

«Специалисты продолжают мониторинг движения на участках дорогах, где были перенастроены светофоров, чтобы в случае необходимости провести точечные корректировки. Это позволяет минимизировать заторы и увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 15%», — добавили в пресс-службе.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что специалисты Мосавтодора провели ремонт светофорных объектов, расположенных на региональных дорогах в 11 городских округах Московской области.