Рабочие нашли 103 золотые монеты XIII века в древнем храме

Ранее немец случайно обнаружил клад древнеримских монет в Нижней Саксонии, когда искал ценности при помощи металлоискателя в районе деревни Борсум еще в 2017 году. Однако из-за того, что работы велись незаконно, он решил утаить находку от официальных органов.