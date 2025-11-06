Рабочие нашли 103 золотые монеты XIII века в древнем храме

Рабочие, проводившие ремонтные работы в древнем храме Сиван недалеко от города Полур в индийской провинции Тамилнад, обнаружили клад из 103 золотых монет. Находка была сделана в понедельник, 3 ноября, монеты находились в глиняном горшке.
Хотя точное время чеканки монет еще не установлено, власти считают, что они относятся к XIII веку — времени правления Раджираджи III и существования тамильского королевства Чола на территории современного штата Тамилнад.
Обнаруженный клад передан представителям налоговой службы и Департамента индуистских религиозных и благотворительных фондов для дальнейшей сохранности и изучения, сообщает NDTV.
Ранее немец случайно обнаружил клад древнеримских монет в Нижней Саксонии, когда искал ценности при помощи металлоискателя в районе деревни Борсум еще в 2017 году. Однако из-за того, что работы велись незаконно, он решил утаить находку от официальных органов.
В румынском городе Истрия среди фрагментов богатой виллы, которая сгорела в пожаре около 1,9 тысячи лет назад, нашли монеты и украшения из драгоценных металлов времен Римской империи.