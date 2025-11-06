Эксперт назвал единственный напиток, который полезен всем без исключения

Оказывается, самый полезный напиток для организма вовсе не чай и не свежевыжатые соки. К.м.н., кардиолог, терапевт, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Института клинической медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России Владимир Бекетов назвал в беседе с KP.RU идеальный напиток и для мужчин, и для женщин.
— Существует идеальный напиток с точки зрения всех врачей еще с давних веков — это чистая негазированная вода комнатной температуры. Именно она смягчает все негативные, токсические воздействия излишне жирной еды, излишне крепкого питья. В том числе и излишне крепкого кофе, — отметил медик.
По словам специалиста, вода защищает желудок от вредных воздействий, особенно если человек пьет кофе натощак. Недаром в хороших кофейнях к чашке эспрессо всегда подают стакан воды — это не просто привычка, а мера профилактики.
Бекетов напомнил, что при чрезмерном употреблении кофе можно столкнуться с аритмией и повышенной нервозностью. Чтобы снизить риски, врач советует хотя бы частично заменять кофе чаем или водой.
— Я, как врач, рекомендую кофеманам, которые пьют по пять-шесть доз кофе в день, попробовать заменить хотя бы одну, а потом две порции разным чаем. Ведь при чрезмерной любви к кофе вы рискуете рано или поздно спровоцировать аритмию, — заключил врач.