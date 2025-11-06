Ричмонд
В РФ шесть аэропортов временно не принимают и не отправляют рейсы

Росавиация: полеты в аэропортах Пензы, Ульяновска и Ярославля приостановлены.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 6 ноября шесть российских аэропортов приостановили полеты. Рейсы не принимают и не отправляют, в том числе, воздушные гавани Пензы, Ульяновска и Ярославля. Эти аэропорты стали последними, где, по данным на 03:30, ввели ограничения. Об этом свидетельствует информация от пресс-службы Росавиации.

Ранее работу приостановили также аэропорты Волгограда, Саратова и Иваново. Ограничения в первых двух действуют с вечера 5 ноября. Воздушная гавань Иваново приостановила работу в 01:00 по Москве.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнили в Росавиации.

Зачастую меры связаны с пролетом украинских БПЛА. Однако дроны мешают работе не только российских аэропортов. Руководство Бельгии планирует привести в действие 4-ю статью Вашингтонского договора НАТО из-за инцидентов с беспилотниками.

