Подросток из Екатеринбурга попал в список террористов и экстремистов

«Внесены в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму: 17-летний Василий Косых из Екатеринбурга», — сообщается на сайте ведомства. В список террористов и экстремистов также попали 38-летний Сергей Бассейн из Камышлова и 19-летний Егор Бекетов из Сухого Лога.