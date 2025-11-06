Боец ВС РФ: Купянск будет полностью освобожден в течение недели

«Лаврик» сообщил, что бойцы продвигаются по правому берегу реки Оскол, и им осталось освободить около 130 зданий. По его словам, за прошедшие сутки подразделению удалось занять 25 строений. Он также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки деблокировать Купянск.