Командир штурмового отряда российских вооруженных сил с позывным «Лаврик» в четверг, 6 ноября, заявил, что город Купянск будет полностью освобожден в течение ближайшей недели.
По его словам, штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка выполняет задачу по зачистке и освобождению города.
«Лаврик» сообщил, что бойцы продвигаются по правому берегу реки Оскол, и им осталось освободить около 130 зданий. По его словам, за прошедшие сутки подразделению удалось занять 25 строений. Он также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки деблокировать Купянск.
Кроме того, сообщается, что дроноводы группировки «Запад» за сутки уничтожили пять пикапов с украинскими боевиками на подступах к городу.
Купянск является одним из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его освобождение позволит российской стороне форсировать реку Оскол и продолжить наступление на запад Харьковской области, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ расстреляли в Купянске семерых сослуживцев за дезертирство. Украинские бойцы отказались идти в бой против армии ВС РФ.