«Такую игру можно вписать в историю»: тренер «Кайрата» о матче с «Интером»

Уразбахтин отметил, что, несмотря на поражение, благодарен своим подопечным: «Мы играли против фантастического соперника, прошлогоднего финалиста. Мы знали их силу, поэтому старались сделать всё, что в наших силах. Я благодарен ребятам. Игра развивалась по моим указаниям. Да, мы допускали ошибки, но такую игру мы можем вписать в историю».
Наставник «Кайрата» добавил, что не вернуться на домашний стадион «Интера» «Сан-Сиро» в качестве тренера было неожиданно, но чудесно. Кроме того, Уразбахтин высказался о грядущем матче с «Копенгагеном»: «У нас будет три недели отдыха, и мы отдохнем. Мы дали ребятам несколько выходных, так что им нужно отдохнуть и морально».
В заключение Уразбахтин добавил, что, благодаря Лиге Чемпионов, «Кайрат» стал сильнее: «Мы сыграли три матча против трех топ-клубов. Мы очень разочарованы тем, что не смогли реализовать наше численное превосходство в матче с “Пафосом”, возможно, из-за недостатка опыта выступлений в еврокубках».
Играя против топ-команд, ты играешь на пределе своих возможностей, и именно поэтому прогрессируешь. Мы движемся в правильном направлении и уверены в победах. Нам нужно стабильно участвовать в этих турнирах, потому что это способствует развитию нашего клуба«, — заключил тренер “Кайрата”.