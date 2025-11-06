В Вашингтоне прошел митинг против политики Трампа

Акция, организованная движениями Action Network и Refuse Fascism, прошла у монумента Джорджа Вашингтона в непосредственной близости от Белого дома и была приурочена к годовщине победы Трампа на выборах 5 ноября 2024 года. Полиция перекрыла несколько прилегающих улиц, однако на этом вмешательство правоохранительных органов ограничилось.