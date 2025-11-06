Ричмонд
В Вашингтоне прошел митинг против политики Трампа

Акция прошла у монумента Джорджа Вашингтона в непосредственной близости от Белого дома.

Источник: Аргументы и факты

Около тысячи человек со всех уголков США собрались в среду в центре Вашингтона на митинг против политики президента Дональда Трампа.

Акция, организованная движениями Action Network и Refuse Fascism, прошла у монумента Джорджа Вашингтона в непосредственной близости от Белого дома и была приурочена к годовщине победы Трампа на выборах 5 ноября 2024 года. Полиция перекрыла несколько прилегающих улиц, однако на этом вмешательство правоохранительных органов ограничилось.

Организаторы призвали участников начать «крупнейшее ненасильственное движение» в истории страны и заявили, что нельзя ждать следующих, по их словам, сфальсифицированных выборов. В распространённом среди собравшихся заявлении подчёркивалась необходимость немедленных действий для защиты демократических норм.

Ранее в столице Великобритании тысячи человек приняли участие в акции протеста против визита американского президента Дональда Трампа. Акцию сопровождали барабанщики, а выступавшие со сцены активисты критиковали не только Трампа, но и Илона Маска.

