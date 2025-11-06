Али Окапов выступил на одной сцене с супругой

Фолловеры артиста положительно оценили и музыкальную композицию, и эмоции между артистами. Многим запомнился момент, когда во время исполнения Али не сводил взгляда со своей жены.
В комментариях под видео отмечают следующее:
Как он на нее смотрит. Ваши новые песни потрясающие! Молодцы, ребята. Сильно! Чувствуется национальный колорит, очень профессионально!
Теперь песня «Елес» стремительно набирает популярность в сети.
