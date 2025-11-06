Ричмонд
Али Окапов выступил на одной сцене с супругой

Казахстанский певец Али Окапов исполнил в студии программы «Таңшолпан» свой новый трек под названием «Елес», созданный совместно с группой Iligai, в которую входит его супруга, кобызистка Акерке Буркитбай, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Фолловеры артиста положительно оценили и музыкальную композицию, и эмоции между артистами. Многим запомнился момент, когда во время исполнения Али не сводил взгляда со своей жены.

В комментариях под видео отмечают следующее:

Как он на нее смотрит. Ваши новые песни потрясающие! Молодцы, ребята. Сильно! Чувствуется национальный колорит, очень профессионально!

Теперь песня «Елес» стремительно набирает популярность в сети.

Ранее Барселона феерично встретила Димаша Кудайбергена: фанаты из 6 стран собрались в аэропорту.