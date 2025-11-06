Арестованная квартира Сергея Фургала во Владивостоке не вызвала интереса на торгах

Итак, желающих приобрести имущество бывшего губернатора Хабаровского края не нашлось. Вероятно, причина кроется не только в её внушительной стоимости. Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), объект обременён целым рядом ограничений: на квартиру наложено 10 запретов на регистрационные действия и два ареста. К тому же, по состоянию на 31 августа 2025 года задолженность по взносам на капитальный ремонт составила свыше 50000 рублей, включая пени в размере 1048 рублей. Долг за коммунальные услуги на ту же дату достиг 132595 рублей, плюс пени — 2273 рубля.