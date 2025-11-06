Арестованная квартира Сергея Фургала во Владивостоке не вызвала интереса на торгах

Квартира бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на Патрокле во Владивостоке, выставленная на продажу за сумму свыше 20 млн рублей, осталась без покупателей. Аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия каких-либо заявок от потенциальных участников. Об этом сообщается на портале ГИС «Торги».
«Комиссия решила: признать торги несостоявшимися, в связи с тем, что на публичные торги явилось менее двух покупателей», — говорится в протоколе заседания комиссии.
Итак, желающих приобрести имущество бывшего губернатора Хабаровского края не нашлось. Вероятно, причина кроется не только в её внушительной стоимости. Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), объект обременён целым рядом ограничений: на квартиру наложено 10 запретов на регистрационные действия и два ареста. К тому же, по состоянию на 31 августа 2025 года задолженность по взносам на капитальный ремонт составила свыше 50000 рублей, включая пени в размере 1048 рублей. Долг за коммунальные услуги на ту же дату достиг 132595 рублей, плюс пени — 2273 рубля.
Объект расположен в районе Патрокл, в доме № 32 по улице Басаргина. Имущество оценено в 20,146 млн рублей. Квартира была передана на торги 8 сентября на основании постановления судебного пристава-исполнителя.
Напомним, Сергей Фургал возглавлял Хабаровский край с 2018 года. Однако 9 июля 2020 года его задержали по подозрению в организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. От должности его освободил 20 июля 2020 года президент РФ в связи с утратой доверия. 10 февраля 2023 года на основании вердикта присяжных заседателей Фургал был приговорен Люберецким городским судом Подмосковья к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей.
Второе уголовное производство в отношении Фургала и еще 10 лиц было открыто в 2021 году. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной предпринимательской деятельности, хищении денежных средств путем мошенничества. Уголовные дела связаны с хищением активов МСП Банка в сумме более двух миллиардов рублей. Дела объединили в одно производство, которым занимается Бабушкинский суд Москвы.
В конце 2024 года прокуратура через суд взыскала с экс-главы Хабаровского края и аффилированных с ним структур солидарно 8,5 млрд рублей. В мае 2025 года бывший губернатор проиграл в апелляции.