В Польше сообщили об участившихся случаях нападения на украинских граждан

Случаи нападения на украинских граждан резко участились в Польше, сообщило издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на данные правоохранительных органов республики.
Журналисты привели статистику о «нападениях на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости, публичных оскорблениях в адрес группы людей или отдельного лица и посягательствах на физическую неприкосновенность».
«В 2022 году полиция зафиксировала 113 подобных фактов нападения на украинских граждан, в 2023 году — 103, в 2024 году — 188. Это увеличение более чем на 66% за два года», — отмечается в публикации.
Журналисты уточнили, что с начала 2025 года в Польше было зарегистрировано 115 подобных инцидентов. При этом, согласно информации издания, в 2022 году в результате нападения, включая инциденты с драками, пострадали не менее 128 украинских граждан, в 2023 году — 151, в 2024 году — 129.
С января по август 2025 года таких случаев было как минимум 112.
Напомним, в конце октября польский социолог Пшемыслав Садура заявил, что отношение жителей Польши к украинским беженцам радикально меняется в худшую сторону, что может спровоцировать расправы. По его словам, в польском обществе набирает популярность мнение, что мигранты с Украины, которые получают социальные пособия, разоряют республику.