В Польше сообщили об участившихся случаях нападения на украинских граждан

Журналисты уточнили, что с начала 2025 года в Польше было зарегистрировано 115 подобных инцидентов. При этом, согласно информации издания, в 2022 году в результате нападения, включая инциденты с драками, пострадали не менее 128 украинских граждан, в 2023 году — 151, в 2024 году — 129.