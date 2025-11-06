Названа самая вредная обувь для ношения осенью

Осенью страдают и ноги. Холод, слякоть, промозглая погода и перепады температур делают их уязвимыми. Руководитель компании «Подиатр», директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская рассказала KP.RU, какая обувь самая вредная для ношения в это время года.
— Особенное внимание к резиновым сапогам: никакой яркий узор не избавит резину от ее главной проблемы — нулевой воздухопроницаемости. Парниковый эффект из-за дефицита вентиляции — идеальная среда для грибковых заболеваний, — предупредила врач.
По словам специалиста, носить резиновые сапоги дольше трех часов врачи настоятельно не рекомендуют. Лучше выбрать современную мембранную обувь. Она «дышит» и при этом защищает от влаги.
— К осенней и зимней обуви — особые требования. Она должна быть максимально устойчивой, чтобы снизить риск травм. Ноги в ней не должны избыточно потеть (иначе можно спровоцировать появление грибка). Обязательно прослушивайте вечером обувь, — отметила Чижевская.
Врач также посоветовала отказаться от угг с плоской подошвой. Из-за неправильной нагрузки страдают стопы и суставы, а разношенные модели провоцируют боли при ходьбе. Чтобы сохранить здоровье ног, специалист менять стельки и по возможности иметь сменную пару на работе.