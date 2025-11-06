Пробки в 8 баллов сковали движение в Новосибирске утром 6 ноября

На дорогах в Новосибирске утром 6 ноября наблюдаются пробки в 8 баллов. Движение затруднено по всем основным магистралям города. Об этом свидетельствует информация с сервиса «2ГИС».
В частности, на левом берегу заторы наблюдаются на улицах Станционная, Титова, Станиславского, Немировича-Данченко, Троллейная, Петухова, Комсомольская, Советском шоссе и ряде других улиц.
На правом берегу движение затруднено на Октябрьской магистрали, Красном проспекте, улицах Кошурникова, Кропоткина, Богдана Хмельницкого, Ипподромская, Никитина, Волочаевская и других улицах. Кроме того, наблюдается пробка на Октябрьском мосту.