ИКИ РАН: вторая за сутки мощная вспышка произошла на Солнце

Вторая за сутки мощная вспышка произошла на Солнце в ночь на четверг, 6 ноября, об этом информирует Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«На Солнце только что произошел второй крупный выброс плазмы в космос. Ушел к Земле в погоню за первым со скоростью около 1000 километров в секунду», — сказано в релизе.
В ведомстве отметили, что оба выброса достигнут Земли в пятницу 7 ноября. Это может спровоцировать магнитные бури.
Сообщается, что второй вспышке присвоен балл M8.65.
Напомним, в октябре Солнце выбросило в космос один из крупнейших протуберанцев.
Накануне на Солнце произошла вспышка, относящаяся к предпоследнему классу мощности. Событие класса М3.5 было зарегистрировано утром 4 ноября и продолжалось 25 минут.
Тем временем в небе над Москвой заметили яркую вспышку вечером 5 ноября. Очевидцы спорят, был ли это болид, комета или сгоревший в атмосфере космический мусор.