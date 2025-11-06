В Новосибирске выплаты по беременности в 2026 году превысят 955 тыс. рублей

В России выплаты по беременности и родам в 2026 году превысят 955 тысяч рублей — более чем в 2,5 раза больше, чем в 2023 году. Об этом пишет Горсайт.
Глава Социального фонда Сергей Чирков сообщил, что в 2023 году максимальная выплата составляла 383 178 рублей, в 2024-м — 565 562 рубля, в 2025-м — 794 355 рублей. В 2026 году сумма достигнет 955 836 рублей.
Рост выплат объясняется реформами в системе социального страхования. С 2023 года объединены различные фонды, введен единый тариф и единая база для страховых взносов, что позволяет более эффективно рассчитывать пособия.
Чирков также подчеркнул, что для получения максимальной выплаты важно иметь официальный стаж: достаточно двух лет официальной работы, чтобы пособие рассчитывалось исходя из полного среднего заработка женщины.