Группу на карантин: в детсаду Владивостока выявили коклюш у детей

В 2024 году в Приморье зарегистрировано 396 случаев коклюша — это в 4,4 раза превышает среднемноголетние показатели. Наибольшую долю заболевших составляют дети до 17 лет (92,2%). Специалисты связывают вспышку с цикличностью повышения заболеваемости, повторяющейся примерно каждые 6−7 лет, а также с нарушениями иммунизации в период пандемии COVID-19. Росстат отметил рекордное число случаев коклюша в России в 2023 году.