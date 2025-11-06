Группу на карантин: в детсаду Владивостока выявили коклюш у детей

Во Владивостоке у двух воспитанников детского садика подтвердилось заболевание коклюшем, из-за чего всю группу отправили на карантин на три недели. Об этом сообщил Telegram-канал «Детское здравоохранение Приморья».
Слово «коклюш» с французского языка переводится как «петушиный крик». Это связано с тем, что звук приступообразного трубного кашля с сиплым посвистом — главный симптом болезни — действительно отдалённо напоминает крик петуха.
Заведующая педиатрическим отделением Владивостокской детской поликлиники № 5 Мария Рассказова отметила, что заболевание тяжелее протекает у непривитых детей или детей, получивших лишь первичную вакцинацию.. Она подчеркнула, что все контактные лица с симптомами ОРВИ после 21-дневного карантина должны сдать ПЦР-тест.
На днях в Приморье поступила вакцина «Пентаксим», предназначенная для профилактики сразу пяти опасных детских инфекций — коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и Hib-инфекции. По словам Рассказовой, вакцинация проводится в рамках национального календаря профилактических прививок и является основным методом защиты детей. Вакцина «Пентаксим» доступна во всех поликлиниках региона. Также применяется вакцинация и ревакцинация препаратом Адасель, предназначенным для детей и взрослых.
В 2024 году в Приморье зарегистрировано 396 случаев коклюша — это в 4,4 раза превышает среднемноголетние показатели. Наибольшую долю заболевших составляют дети до 17 лет (92,2%). Специалисты связывают вспышку с цикличностью повышения заболеваемости, повторяющейся примерно каждые 6−7 лет, а также с нарушениями иммунизации в период пандемии COVID-19. Росстат отметил рекордное число случаев коклюша в России в 2023 году.
Коклюш диагностируется не только во Владивостоке, но и в других населённых пунктах края, например в Дальнегорске, где регистрировались случаи коклюша вместе с дифтерией.